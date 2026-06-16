Halef: Kökleriin Çağrısı" dizisinde başrol oynayan Biran Damla Yılmaz, eski nişanlısı Abdurrahman Aydın’ın ortaya attığı suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın’ın “estetik, borç ve kırmızı bülten” iddiaları sonrası Yılmaz, Birsen Altuntaş’a konuşarak tüm iddialara tek tek yanıt verdi.

Eski nişanlı Abdurrahman Aydın, Biran Damla Yılmaz’ın Almanya’da estetik yaptırdığı ve borcunu ödemediği gerekçesiyle kırmızı bültenle arandığını öne sürmüştü. İddialar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“ESTETİK DEĞİL, KADINSAL RAHATSIZLIK”

Oyuncu, Almanya’ya estetik için değil sağlık sorunları nedeniyle gittiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Almanya'ya tedavi olmak için gittim. 13 yaşından beri sağlık sorunlarım var. Hiçbir zaman açıklamak istemedim. Sektörden de bu konuda 'oyuncu sağlıklı görünmeli' şeklinde baskı gördüğüm için de özellikle rahatsızlığımı gizlemeye dikkat ettim. Böbrek üstü bezi yetmezliğim vardı. Bunun tedavisini görüyordum. O dönem sevgilim olan kişi “Gel Almanya'ya gidelim, belki başka bir tedavi olursun" dedi. Ben de elini elime verip Almanya'ya gittim. Uzun süre Almanya'da hastanede yattım, bazı günler yürüyemedim. Ağırlaştım. Çoğu projeleri bu yüzden kabul edemedim. Sonrasında sağlığım düzeldi. Ameliyata hazır hale geldim. Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabileyim diye ameliyat oldum. Estetik operasyon diye ortaya attığı şey, benim kadınlığımla ilgili..."

“KIRMIZI BÜLTENLE ARANMIYORUM”

Yılmaz, hakkında ortaya atılan kırmızı bülten iddiasını da reddederek şunları söyledi: "Küçük yaşlardan beri dayanılmaz ağrılarla, bir sürü sağlık sorunu yaşayarak bu günlere geldim. Şimdi birilerine dert olduğum için beni karalamaya çalışıyorlar. Bu hiç adil değil. Biten ilişki hakkında konuşmak erkeklik değil. Kırmızı bültenle arandığım bir durum da yok."

Oyuncu, ilişki sürecine ve ayrılık nedenlerine ilişkin de "Bu insanla beraberlik yaşadığımız 2 senenin hatırına, özellikle hastalık dönemimde de yanımda olduğu için karşıma alıp artık bu ilişkide olmak istemediğimi söyledim. Şikayetlerimi söyledim. Başta ayrılsak da her zaman yanımda olacağını söyleyen adam bir anda setle ilgili haberleri görüp 'Sen beni rezil ettin, millet beni aldattığını düşünüyor' demeye başladı ve tehditlere başladı. 'Ben de seni rezil edeceğim, fotoğraf koy, ilişkimiz devam ediyor" diye açıklama yap' şeklinde psikolojik şiddet uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.

“URFA’YA GELİP SETİ BASACAĞINI SÖYLEDİ”

Oyuncu, yaşadığı korku dolu anları da şu sözlerle aktardı: "Açıklama yapmayınca Urfa’ya gelip seti basıp oteli başıma yıkacağını söyledi. Güvenlik tedbirleri aldım. Hukuki olarak uzaklaştırma kararı aldırdım. Bir süre sessiz kaldı. Ancak sonra, daha önce evlilik planları yaptığımız için Almanya’daki oturma iznim için aldığı evrakların onayladığını ama artık ayrıldığımız için iptal edilmesini söyledi. Ben de “İptal edilsin” dedi. Bana iş kurmak için girişimleri vardı. Onu hatırlattı. Onu da reddettim. Tüm yazışmaları sabırla cevapladım. En son “Sen beni zarara soktun” diyerek kendi keyfi harcamalarını da ekleyip kendi kurmak istediği işin parasını benden istemeye başladı. Hayatımı bitireceğini, medyaya belgeler sunacağını, elimdeki bugüne kadar kendi başıma yaptığım her şeyi almakla tehdit etti."