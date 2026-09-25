“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, bir kez daha Almanya’da yaşadığı döneme ilişkin iddialarla gündemde. Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre Yılmaz hakkında ödenmediği öne sürülen estetik işlem ücretleri nedeniyle verilen hapis cezasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Haberde, oyuncunun Almanya’da yaptırdığı çeşitli işlemlerin toplam bedelinin 285 bin euro olduğu ve borcun ödenmemesi nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığı aktarıldı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ KEFİL GÖSTERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Habere göre Biran Damla Yılmaz, Almanya’da bulunduğu dönemde botoks, dudak dolgusu ve lazer gibi çeşitli işlemler yaptırdı. Oyuncunun bu işlemler sırasında eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ı kefil gösterdiği öne sürüldü.

Yılmaz’ın daha sonra Aydın’dan ayrılarak Türkiye’ye döndüğü, 285 bin euroluk ücretin ise ödenmediği belirtildi.

BORCUN BÜYÜK KISMI ESKİ SEVGİLİDEN ALINDI

Sabah’ın haberinde yer alan bilgilere göre ödeme yapılmaması üzerine icra takibi başlatıldı. Süreç sonunda söz konusu ücretin büyük bölümünün eski sevgili Abdurrahman Aydın’dan tahsil edildiği aktarıldı.

Aydın’ın Hamburg Türk Konsolosluğu’na ilgili belgeleri sunduğu ve dosyanın yargıya taşındığı belirtildi.

6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haberde, yürütülen yargı sürecinin ardından Biran Damla Yılmaz hakkında 6 ay hapis cezası verildiği bilgisine yer verildi.

Yılmaz cephesi ise daha önce Almanya’da hakkında herhangi bir adli işlem veya yakalama kararı bulunmadığını açıklamıştı. Oyuncunun avukatı, eski sevgili Abdurrahman Aydın hakkında da uzaklaştırma kararı verildiğini ve tehdit ile ısrarlı takip kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.