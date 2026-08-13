Vatandaşın gündemi geçimken Meclis’in gündemi uzun süredir Çerçeve Yasa ve açılım süreci. Oysa milyonlarca emekli, asgari ücretli veya işsiz, faturaları ödemenin, karnını doyurmanın yolunu arıyor.

Memleketten manzaralar üç aşağı beş yukarı tüm illerde benzer olsa da MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin doğduğu Osmaniye’den hemen her gün yoksulluğun tablosu denebilecek nitelikte haberler ve fotoğraflar düşüyor.

Bu kez Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Alasırt Ailesi içinde bulundukları ekonomik çıkmazı anlattı. Mehmet Alasırt adlı vatandaş, “İş olursa tarlaya, bahçeye falan gidiyorum. Yevmiye 1.000 lira alıyorum, o da yetmiyor. Elektriği kestiler, tüp yok, ocak yanmıyor. Çocuklarımın ihtiyacını karşılayamıyorum” dedi.

‘ZOR DURUMDAYIZ’

Mehmet Alasırt’ın eşi Mihriban Alasırt da biri epilepsi hastası 16 ve 9 yaşlarında iki oğlu ile 2.5 yaşında bir kızları bulunduğunu belirtti. Küçük çocuğu için mama alacak paraları bulunmadığını ifade eden Mihriban Alasırt, devletten aldıkları yardımların yetersiz kaldığını anlattı. Mihriban Alasırt, “Eşimin işi yok, kiram geldi ama veremiyorum. Çocuklarımın ihtiyacı var, bez, mama alamıyorum. Temizlik malzemesi alamıyorum. Çocukları banyo yaptıramıyorum, şampuanları yok. Elektriğimi kestiler, karanlıkta oturuyorum. Tüpüm bitti, boş. Buzdolabım boş. Eşimin şu an bir işi gücü yok, sabit bir işi yok, çalışamıyor. İş bulursa gidiyor, o da 1.000 lira, yetmiyor. Zor durumdayız” diye konuştu.

Fatura ödeyemediler elektrikleri kesik

Mehmet Alasırt ve Mihriban Alasırt, düzenli gelirleri bulunmaması nedeniyle yoksulluk çektiklerini anlattı. Alasırt Ailesi komşularının verdiği yiyeceklerle karnını doyuruyor. Faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesik. Mehmet Alasırt’ın sabit iş bulamadığı için düzenli geliri yok. Mihriban Alasırt hasta çocuğuna bakıyor.