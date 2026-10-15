Emin ÇÖLAŞAN

Sevgili okurlarım, Türkiye bir ‘sürprizler’ ülkesine dönüştü. Sabah uyandığımızda ya kendi kendimize ya da başkalarına soruyoruz ‘bugün yeni bir şey var mı acaba’ diye.

Bu sorunun yanıtı genelde ‘evet var’ oluyor!

Peki ne var, olanlar iyi mi kötü mü, olumlu mu olumsuz mu? Hepimiz, ama hepimiz iyi bir şeyler bekliyoruz ama ne yazık ki her seferinde hayal kırıklığına uğruyoruz.

Yeni bombalar her gün birbiri ardına patlıyor.

Hiç ummadığımız bir takım olaylarla karşılaşıyoruz “demek ki bu da mı olurmuş’ demek zorunda kalıyoruz.

Dün sabah hemen yanı başımızda patlayan son bomba Halk TV olayı oldu. Muhalif bir televizyon kanalı daha kayyuma devredildi. Bu işlemin anlamı bellidir...

“Diğer muhalif kanallarla birlikte muhalif gazeteler ve gazeteciler de bundan sonra daha dikkatli olsunlar. Bu kez bomba onların elinde patlayabilir.”

Biliyorsunuz, bu kayyum sözcüğü Türkçemize yeni girdi...

Ve sanırım bir daha çıkmamak üzere girdi.

Biz son birkaç yıl öncesine kadar bu sözcüğü hiç duymamıştık! Cumhuriyet’in ilanından sonra 100 yıldan fazla bir süre geçmiş ama hiçbir kuruluşun başına kayyum atanmamıştı...

Çünkü özellikle muhalif medyanın başına tam yetkiyle siyasi iktidar tarafından atanan her kayyum iktidarın adamıdır ve kendisine verilen siyasi görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Bunun son göstergesine dün tanık olduk.

Halk TV kapatılmamıştı ama yayınları ilgisiz programlarla sürüyordu!

Acaba günün birinde tümüyle kapatılır mı?

Neden olmasın, yakın geçmişte nicelerine tanık olmadık mı!

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Dün sabahtan başlayarak herkes gibi ben de yüzlerce soruya muhatap oldum. Sorular hep aynıydı:

“Bu iş acaba SÖZCÜ TV’ye ve SÖZCÜ gazetesine de yansır mı?”

Bunu bizim bilmemiz elbette mümkün değil.

Ancak alınan bu gibi kararların temel amacı muhalif medyaya bir kez daha gözdağı vermek. Bu belli:

‘Dikkatli olun bu işin şakası yok!’

Dikkatli olalım da, bunu nasıl yapalım!

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Patronumuz Burak Akbay’dan başlayıp çaycımıza, muhabirinden köşe yazarına kadar hiçbirimizin üzerinde bir leke, bir şaibe yok. Hırsızlık yapmadık, kişisel onurumuzu, meslek haysiyetimizi satmadık.

Şimdi söyleyeceğim şeye belki inanmayacaksınız ama gerçektir...

Her çeşit oyunların ve pazarlıkların döndüğü bu medya dünyasında ‘gazeteci’ olan tek patron Burak Akbay.

SÖZCÜ, Korkusuz, Tavır gibi üç gazeteyle birlikte SÖZCÜ TV’nin de sahibi.

Devletle, hükümetle herhangi bir işi yok. İhalelere girmişliği falan da yok...

Ve sadece gazeteci. Babası rahmetli Ertuğrul Akbay da öyleydi ve ömrü boyunca sadece gazeteci kalmıştı.

Biz şimdi bu durumda olmanın rahatlığını yaşıyoruz ama burası Türkiye abicim!

Burada olmaz olmaz demeyeceksin, bir anda her şey olabilir abicim!

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Bay KK (Kemal Kılıçdaroğlu) birkaç gün önce çıktığı bir televizyon programında Halk TV’yi suçlamıştı... Çünkü Halk TV, KK’nın hoşuna gitmeyen yayınlar yapıyor, onu ve partisi CHP’yi de eleştiriyordu.

Rastlantıya bakın ki o suçladı ve hemen ardından Halk TV kapatıldı.

Türkiye’de akıl almaz olaylar yaşıyoruz. O yüzden sabah yataktan hepimiz aynı kuşkularla kalkıyoruz...

Esnaf, çiftçi, serbest meslek sahibi, işçi, memur, gazeteci, akla kim gelirse...

Bahçeli ile birlikte KK’yı da arkasına alıp destek sağlayan iktidarın tek amacı da zaten bu...

İnsanları rahat ettirtmemek, korku ve kuşkularını hep ayakta tutmak.

Size bu konuda da somut bir örnek vereyim...

Ali Tarakcı isimli bir gazeteci sosyal medya üzerinden bir mesaj atmış:

“Önemli bir bakan cuma günü istifa edecek.”

Mesajın hepsi bu. Sadece yedi sözcük.

Cuma günü geldi ama önemli önemsiz hiçbir bakan istifa etmedi. Demek ki bu gazeteci arkadaş kendince bir tahminde bulunmuş, atmış ama tutturamamış ve bu nedenle tutuklanmıştı.

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Nice gazeteciler ve vatandaşlar hakkında cumhurbaşkanına hakaret davaları açılıyor, bazı gazeteciler hapis yatıyor. Son örneklerden biri Tele-1’in sahibi Merdan Yanardağ. Casusluktan bile yargılanıyor.

Muhalif kanallara kayyum atanıyor.

Biz darbelerden sonra getirilen sıkıyönetim rejimlerini ve getirilen yasakları yaşamıştık ama bu kadarını hiç görmemiştik. Bunların rejimi sıkıyönetimleri bile solladı.

Bakalım, sonrasını da hep birlikte göreceğiz.