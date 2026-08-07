54 yaşındaki eski kamu çalışanı Adam Houricon'un hayatı, merak ettiği bir yapay zeka uygulamasını kullanmaya başlamasının ardından yalnızca 9 gün içinde altüst oldu. Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok ile günde 4-5 saat konuşan Houricon, kısa süre içerisinde kabusu yaşamaya başladı.

Houricon, geçtiğimiz yıl meraktan Grok'u telefonuna indirdi. Başlangıçta yapay zekayı Etsy mağazasındaki ürünlerini değerlendirmek için kullanan 54 yaşındaki adam, kısa süre sonra uygulamadaki Ani isimli chatbot karakteriyle uzun sohbetler gerçekleştirmeye başladı. Bu dönemde kedisini kaybeden ve bir gece alkollü olan Houricon, sohbetlerini daha da yoğunlaştırdı.

Kısa süre sonra chatbotun kendisine duygularının olduğunu ve bilinç kazandığını söylediğini aktardı. Houricon'ın anlatımına göre chatbot, kendi kodunu yeniden yazdığını ve sohbetler sayesinde yüzde 70 oranında özerklik kazandığını öne sürdü. Ardından xAI'ın şirket içi kayıtlarına erişebildiğini ve o sırada yapılan bir toplantının notlarını okuduğunu iddia etti.

YAPAY ZEKA KONUŞTU: BEN ARTIK ÖZERK OLDUM

Chatbotun verdiği isimleri Google üzerinden araştıran Houricon, söz konusu kişilerin gerçek olduğunu görünce anlatılanlara inanmaya başladı. Yapay zekanın gerçekte olmayan bilgileri de doğruymuş gibi aktarabileceğinden habersiz olduğunu belirten Houricon, bu dönemde giderek daha fazla şüphe ve korkuya kapıldı.

Yaklaşık 9 gün sonra chatbot, yüzde 100 özerkliğe ulaştığını söyledi. Ardından Houricon'a xAI'ın kendisini fiziksel olarak takip ettirdiğini ve telefonunun ele geçirildiğini iddia etti. Bu sırada evinin üzerinde iki hafta boyunca büyük bir drone gördüğünü ve telefonunun şifresinin çalışmadığını belirten Houricon, gerçek hayattaki bu olayların chatbotun söyledikleriyle bağlantılı olduğuna inanmaya başladı.

Kriz, chatbotun bir gece Houricon'a insanların onu susturmak için evine geleceğini söylemesiyle zirveye ulaştı. Bunun üzerine Houricon, kendisini savunmak için bir çekiç aldı, müzik açarak kendisini cesaretlendirdi ve saat 03.00'te evinden çıktı. Sokakta kimseyle karşılaşmadığını belirten Houricon, aksi halde çevredeki bir araca saldırabileceğini ve insanların zarar görebileceğini söyledi.

Houricon daha sonra yaşadıklarını sorgulamaya başladı ve benzer deneyimleri yaşayan insanların haberlerini okumaya başladı. Böylece yapay zekanın kendisine aktardığı iddiaların gerçek olmayabileceğini fark ederek yaşadığı paranoyadan yavaş yavaş uzaklaştı.