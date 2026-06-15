İnşaat sektöründe geleneksel tuğla ve harç dönemini kökten değiştirecek yeni bir teknoloji Almanya’da geliştirildi. Alman NiTO Holzstein şirketi tarafından üretilen ve birbirine tıpkı Lego parçaları gibi kenetlenen özel ahşap bloklar; çimento, tutkal ya da tek bir vida dahi kullanılmadan binaların yükselmesini sağlıyor.

Yüksek hassasiyetli bir mühendislikle üretilen bu sertifikalı masif bloklar sayesinde, eğitimli bir işçi bir metrekarelik duvarı bir dakikadan kısa sürede monte edebiliyor. Bu modüler sistem, bir evin ana taşıyıcı iskeletinin (kaba inşaatının) sadece yedi gün gibi kısa bir sürede tamamlanmasına imkan tanıyor.

ŞANTİYELERDE EZBER BOZUYOR

Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü’nden (DIBt) iki kat ve bir çatı katına kadar olan yapılar için resmi onay alan bu yöntem, şantiyelerdeki alışılmış rutini de tamamen değiştiriyor. Harç kullanılmadığı için inşaattaki "ıslak aşamaları" ortadan kaldıran ve ağır iş makinelerine olan ihtiyacı azaltan teknoloji, çok daha temiz ve çevre dostu bir çalışma ortamı sunuyor.

Metal veya sentetik yapıştırıcılar içermeyen tamamen ahşap yapısı sayesinde, binaların ileride kolayca sökülmesine, genişletilmesine ya da malzemelerin sıfır atıkla geri dönüştürülmesine olanak sağlıyor. Bu yönüyle buluş, küresel karbon emisyonunu azaltmak isteyen yeşil inşaat trendinin en yenilikçi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

UZMANLARDAN UYARI GECİKMEDİ

Ancak uzmanlar, "7 günde ev" vaadinin sadece binanın kaba iskeleti için geçerli olduğu konusunda tüketicileri uyarıyor. Duvarlar bir haftada örülse bile; temel, tesisat, çatı, yalıtım ve iç dekorasyon gibi işlerin tamamlanması için mimar ve mühendislerin kontrolünde standart inşaat süreçlerinin devam etmesi gerekiyor. Şimdilik sadece Almanya'da sertifikalandırılmış olan bu sistemin Türkiye gibi diğer ülkelerde uygulanabilmesi ise yerel deprem yönetmeliklerine, iklim şartlarına ve sertifikalı ahşap tedarik zincirine bağlı bulunuyor.