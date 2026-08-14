Trabzon Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 ve 15 Ağustos'ta il genelinde denize girilmesinin yasaklandığını açıkladı.

TRABZON'DA 2 GÜN DENİZE GİRİLEMEYECEK

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 14 ve 15 Ağustos'ta denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşların üzücü olayların yaşanmaması için alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

GİRESUN'DA DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 METREYE ULAŞABİLECEK

Giresun Valiliği de yüksek dalga nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metre arasında olabileceği bildirildi.

Denize girmenin tehlikeli olabileceği belirtilen açıklamada, boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için vatandaşların dikkatli olması istendi.

GİRESUN'DA 3 GÜN YASAK

Giresun Valiliği ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle 14, 15 ve 16 Ağustos'ta il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve hafta sonu il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde Giresun'daki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.