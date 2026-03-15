Magazin yorumcusu Bircan Bali, sunucu Zuhal Topal hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündeme geldi. Bali ve Esra Balamir, programlarında Topal’ın kıyafetini ve tarzını eleştirdi.

''HİÇ SEKSİ DEĞİLSİN, İRİSİN''

Program sırasında konuşan Bircan Bali, Zuhal Topal’ın giydiği kıyafet hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Zuhal Topal’a biri çok iri ve seksi olmadığını söylemeli. Bu iriliğinin farkına varmalı. İrisin, bazı şeyleri bu kadar giymemelisin.”

BU ÇORABI 350 BİN TL'YE GİYERİM

Bali, Topal’ın tercih ettiği çorap hakkında da eleştirilerde bulundu.

“Şu çorabı bana para verseler giyemem. Siyahın bir versiyonu olabilir ama kırmızısı asla. Bu çorabı ancak 350 bin liraya giyerim.”

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Programda yapılan yorumlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok kullanıcı Bali’nin sözlerini “body shaming” olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise yorumların eleştiri kapsamında olduğunu savundu.

Ancak genel olarak sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Zuhal Topal’a destek veren paylaşımlar yaptı.