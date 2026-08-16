Meteoroloji Genel Müdürlüğü Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleri ile Adana, Osmaniye, Antalya, Muğla ve Aydın'a gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Kurum ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Malatya, Erzincan, Erzurum, Adana ve Aydın'da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Adana

Kentte saat 12.30 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina girişleri ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'ndeki tren hattı köprüsünün altındaki yolu su bastı. Suyla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbir amacıyla yolu ulaşıma kapattı.

Aydın

Efeler ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde önlemlerini artırarak yağmur suyu mazgallarını temizledi.

Malatya

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaklaşık 2 saat süren sağanağın ardından Kurşunlu, Kocaözü ve Söğüt mahallelerinden geçen Uma Deresi, Sarıl Deresi ve Kızıldere'nin su seviyesi yükseldi.

Derelerin taşması sonucu sel suları yerleşim alanlarına ulaştı. Bazı ev, depo ve ahırları su basarken, yollar sel sularının taşıdığı çamur ve molozlarla kaplandı.

Mahallenin bazı noktalarında araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi, bazı araçlar ise çamur içerisinde kaldı.

Su basan ahırlardaki hayvanlar da taşkından etkilendi.

Erzincan

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Tüneller mevkisindeki heyelan sırasında yoldan geçen 77 AEM 471 plakalı tır bariyerlere sıkıştı. Tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı ve yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı.

Yol temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede polis ve jandarma ekipleri ulaşım güvenliği için görev yapıyor.

Erzurum

Erzurum'da etkili olan sağanak sonrasında Erzurum-Bingöl kara yolunun Çat ilçesine bağlı Çirişli Geçidi mevkisinde küçük çaplı heyelan meydana geldi.

Tepelik alanlardan kayan taş ve toprak parçaları kara yolunda birikintilere yol açtı.

Bir süre sürücülerin geçmekte zorlandığı yolda Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.