Birçok kentte kar varken onlar kasım ortasında deniz keyfi sürdü

Türkiye'nin birçok kentinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterirken Antalya'da kasım ortasında denize girildi. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 22,9 derece ölçüldüğü kentte güneşli hava, Konyaaltı Sahili'ni hareketlendirdi.

Sahile gelenlerin bir bölümü denizde yüzerken bazıları kumsalda vakit geçirdi. Aileler ve arkadaş grupları piknik yaptı. Sahil bandında yürüyüş ve koşu yapanların yanı sıra bisiklet sürenler de vardı. Vatandaşlar, Akdeniz ve Beydağları manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi.

SPORA ÇIKTILAR, DENİZE GİRDİLER

Antalya'da yaşayan 19 yaşındaki Metehan Düzenci, arkadaşıyla spor yapmak için dışarı çıktıklarını, sıcak havayı görünce planlarını değiştirdiklerini anlattı. Düzenci, "Arkadaşımla spora gidecektik. Hava çok sıcak olunca denize gidelim dedik" dedi.

Kentte yılın büyük bölümünde denize girilebilecek hava koşulları yaşandığını söyleyen Düzenci, "Zaten neredeyse her hafta denize giriyoruz. Havalar böyle olduğu sürece girmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Deniz suyunu hafif soğuk bulduğunu belirten Düzenci, "Hatta bu kasım ayında neredeyse hiç üşümedik diyebiliriz" diye konuştu.