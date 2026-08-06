Pankreas kanseri, erken dönemde belirgin şikayetlere yol açmadığı için teşhisi en zor kanser türleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, hastalığın çoğu zaman ilerleyene kadar fark edilmediğini belirterek özellikle uzun süre devam eden bazı belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

İlk belirtiler başka hastalıklarla karıştırılıyor

Pankreas vücudun derin bölümünde yer aldığı için tümör uzun süre büyüse bile fark edilmeyebiliyor. Bu nedenle hastalığın ilk işaretleri çoğu zaman mide rahatsızlığı, hazımsızlık ya da kas ağrısı gibi daha yaygın sorunlarla karıştırılıyor. Bu durum erken tanıyı zorlaştırırken, tedavi seçeneklerini de sınırlayabiliyor.

En sık görülen uyarı işaretleri

Uzmanların dikkat çektiği belirtiler arasında özellikle şu şikayetler öne çıkıyor:

Sürekli veya tekrarlayan karın ağrısı

Sırta doğru yayılan ağrı

Nedeni açıklanamayan kilo kaybı

İştahsızlık

Hazımsızlık ve şişkinlik

Yağlı dışkılama veya sindirim sorunları

Sürekli halsizlik

Mide bulantısı

Bu belirtiler tek başına pankreas kanseri anlamına gelmese de uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

Sarılık en önemli işaretlerden biri olabilir

Uzmanlara göre özellikle ciltte ve göz aklarında sararma, koyu renk idrar ve açık renk dışkı gibi belirtiler pankreas bölgesindeki bir tıkanıklığın habercisi olabilir. Bu tür şikayetler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiği belirtiliyor.

Kimler daha yüksek risk altında?

Uzmanlar, sigara kullananlar, kronik pankreatit hastaları, tip 2 diyabeti bulunan kişiler, ileri yaş grubundakiler ve ailesinde pankreas kanseri öyküsü olan bireylerde riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma ve düzenli sağlık kontrollerinin riskin azaltılmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Pankreas kanseri her zaman belirti vermeyebilir ve bu belirtilerin büyük bölümü farklı hastalıklarda da görülebilir. Ancak haftalarca süren, nedeni açıklanamayan şikayetlerin ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, erken tanının tedavi başarısını artıran en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çiziyor.