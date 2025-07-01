Gün içinde bir anda telefonunuzun çekmediğini fark ettiniz... Ne arama yapabiliyorsunuz, ne de mesaj alabiliyorsunuz. “Geçici bir arıza herhalde” deyip geçmeyin. Çünkü bu küçük detay, hesabınıza sessiz bir saldırının başladığı anlamına gelebilir.

Adına SIM kart dolandırıcılığı deniyor ve artık siber suçluların favori yöntemi haline geldi. Amaç, sizin numaranızı ele geçirip bankadaki paraya, sosyal medya hesaplarınıza, hatta özel mesajlarınıza ulaşmak.

SIM KART TAKASI NEDİR?

Dolandırıcılar önce sizi taklit eder. Mobil operatörle iletişime geçip “kartımı kaybettim” der, sizin adınıza yeni bir SIM kart alırlar. O anda sizin kartınız devre dışı kalır, telefonunuz sinyali kaybeder.

Siz bağlantı ararken, onlar çoktan bankalardan gelen doğrulama SMS'lerini almaya başlamıştır bile.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Telefonunuz çekmiyorsa ve teknik bir sebep yoksa,

SMS’leriniz gelmiyor, bankadan bildirim alamıyorsanız,

Cihazınız yavaşladıysa ya da farklı uygulamalar kendi kendine açılıyorsa...

Bu durum, bir SIM kopyalama saldırısının başladığının işareti olabilir.

Zarar sadece para değil!

SIM kart dolandırıcılığı sadece parayı hedef almıyor.

Kişisel mesajlar,

Şifreler,

Sosyal medya hesapları,

Kimlik bilgileri de risk altında.

Bir kez kontrolü kaybedince geri almak oldukça zor.

KENDİNİZİ NASIL KORURSUNUZ?

Sinyal kaybını ciddiye alın. Hemen operatörünüzü arayın.

Tüm şifrelerinizi değiştirin, özellikle banka ve e-posta hesaplarınızın.

Garip bağlantılara asla tıklamayın. SMS, e-posta ve bilinmeyen numaralardan gelen linkler tuzak olabilir.

Genel Wi-Fi ağlarından uzak durun. Kamusal internet ağları saldırganlar için açık kapı gibidir.

Sosyal medyada fazla açık olmayın. Paylaşımlarınız, saldırganlar için bir ön araştırma kaynağı olabilir.