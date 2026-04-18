Araştırmaya göre, bir araç sadece garajda beklese bile değer kaybı ve sabit giderler nedeniyle yılda ortalama 4.401 (232 bin TL) Euro masraf yaratıyor.

Maliyet tablosunun en büyük kalemi, nakit olarak ödenmediği için çoğu zaman fark edilmiyor.

Ortalama bir otomobil, km yapmasa dahi her yıl yaklaşık 3.425 Euro (181 bin TL) değer kaybediyor.

Sigorta (369 €), bakım (250 €) ve taşıt vergisi (102 €) eklendiğinde, aracın kontağını hiç çevirmeseniz bile ödemeniz gereken fatura kabarıyor.

HANGİ MARKA NE KADAR KAYBETTİRİYOR?

Alman premium markaları değerlerini koruma konusunda daha dirençli görünürken, bazı popüler markalarda düşüş çok daha keskin.

Audi ve BMW yıllık bazda %6,5, Mercedes ise %7,4 değer kaybıyla süreci daha hafif atlatıyor.

Fiat (%10,9) ve Nissan (%10,7) en çok değer kaybedenlerin başında gelirken; Volkswagen ve Ford (%10,3) ile "hızlı değer kaybedenler" listesinde şaşırtıcı bir yer ediniyor.

Anketler, hanehalklarının %37'sinin neredeyse hiç kullanmadıkları bir araca sahip olduğunu gösteriyor. Birçok kullanıcı bu aracı "acil durum yedeği" olarak tanımlasa da, neredeyse her üç kişiden biri bu lüksün gerçek maliyetini tahmin bile edemiyor.

Çevre Ajansı verilerine göre, bir otomobil günün ortalama 23 saatini park halinde geçiriyor. Bu da maliyetin %90'ından fazlasının sürüş esnasında değil, beklerken oluştuğu anlamına geliyor.

Uzmanlar, araç sahiplerini "duygusal bağ" yerine rasyonel rakamlarla karar vermeye çağırıyor.

Eğer yılda 14.000 kilometreden az yol yapıyorsanız, araç sahibi olmak yerine araç paylaşım (Carsharing) modellerine geçmek yıllık bazda birkaç bin Euro tasarruf sağlayabiliyor.

Elden çıkarmaya karar verdiyseniz zamanlama kritik; üstü açık araçlar (Cabrio) baharda, SUV ve dört çekerler ise ilk kar düşmeden hemen önce en iyi fiyata satılıyor.