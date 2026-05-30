Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, belki de tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetimi yoğun mesai harcasa da Önder Özen, Avrupa’da temaslarda bulunsa da yabancı teknik direktörler Kartal’a sıcak bakmıyor. Bunun en önemli sebeplerinin başında geçmiş yönetimlerin yaptıkları geliyor. 2020-21’deki çifte kupalı sezondan bu yana Beşiktaş’ta teknik direktör konusunda büyük hatalar yapıldı. Ismael, Önder Karaveli, Serdar Topraktepe, Rıza Çalımbay gibi isimlere görev verildi. ‘Antrenör’ olan Ismael bile geldi. Portekiz’e Avrupa şampiyonluğu kazandıran Santos’un ardından Ole Gunnar Solskjaer de tutunamadı.

NEYDİ, NE OLDU!

Yeniden büyük umutlarla Sergen Yalçın getirildi. Yalçın’ın, Serkan Reçber hamlesi sorun çıkardı. Rafa Silva kriziyle başlayan gerilim futbolculara sıçradı. Takımda ağabeylik yapan Necip Uysal ve Mert Günok kadro dışı kaldı. Milli eldiven Mert bıraktı gitti. Necip, futbol kariyerine nokta koydu. Neler oldu neler! Gelinen bu noktada ise Avrupa’da hangi teknik adama gidilse diğer teklifleri değerlendirdi. 2015-2017 yılları arasında Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde sahada ezdiği Monaco, Filipe Luis’i Kartal’dan kaptı. Luis, “Monaco daha büyük kulüp” diyerek Fransa’da karar kıldı.

HATA LÜKSÜ YOK

Son 5 yıllık süreçte yapılan yanlış transferler, teknik direktör seçimlerindeki yanlışlar, kadro kimyasında yaşanan büyük sorunlar Beşiktaş tarihine ‘En başarısız 5 yıl’ olarak geçti. Beşiktaş şu an yeniden teknik direktör arayışında. Avrupa ve dünya futbol piyasasında ise güvenilirliğini yitirmiş durumda. Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen, bir hayli zor dönemde en iyi tercihi yapmak zorunda. Önümüzdeki günlerde özellikle teknik direktör konusunda nasıl bir adım atacağı merak konusu.