Günümüzde hemen herkes farklı sebeplerle birden fazla bankada hesap açıyor. Maaş promosyonları, kredi başvuruları, eski iş yerleri veya dijital bankacılık kampanyaları derken, kullanmadığımız onlarca vadesiz hesap ve kredi kartı finansal hayatımızın sessiz birer parçasına dönüşüyor. Uzmanlar ise lullanılmayan banka hesapları için uyarılarda bulunuyor.

Aktif olarak kontrol edilmeyen banka hesapları, siber korsanlar ve dolandırıcılar için adeta biçilmiş kaftan. Düzenli olarak mobil bankacılık uygulamasına girip bakmadığınız bir hesapta gerçekleşen şüpheli bir işlem veya yetkisiz para transferi haftalarca, hatta aylarca fark edilemeyebiliyor.

Bunun yanı sıra, kullanılmayan hesaplara bağlı eski şifrelerin ve güncellenmemiş iletişim bilgilerinin sızdırılması durumunda kimlik hırsızlığı riski katlanıyor. Kötü niyetli kişiler, bu atıl hesapları "IBAN kiralama" veya yasadışı para trafiğinde "ara durak" olarak kullanabiliyor. Hesabın asıl sahibi ise ancak adli bir soruşturma başlatıldığında durumdan haberdar oluyor.

BÜTÇENİZDEKİ GİZLİ DELİKLER VE FAİZ KAPAPANLARI

Finansal kontrolün kaybolması, atıl hesapların bir diğer büyük olumsuzluğu. Farklı bankalarda unutulan 50 TL, 100 TL gibi küçük bakiyeler bir araya geldiğinde ciddi bir birikim oluştursa da, nemalandırılmadığı için enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Uzmanlar bu durumu "atıl kalan nakdin fırsat maliyeti" olarak tanımlıyor.

Daha da tehlikelisi, unutulan bir hesaba bağlı otomatik ödeme talimatlarının yarattığı borç spirali. Hesabınızda bakiye kalmadığında sistem otomatik olarak eksi bakiyeye (KMH/Avans Hesap) geçerek yüksek faiz işletmeye başlar. Zamanında ödenmeyen bu küçük tutarlar, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) risk notunuzun düşmesine ve gelecekteki kredi başvurularınızın reddedilmesine yol açabilir.

KREDİ KARTLARI AİDAT YÜKÜ GETİRİYOR

Kullanılmayan banka hesaplarının yanında genellikle unutulmuş kredi kartları da bulunur. Çekmecenin bir köşesinde duran ve yıllardır hiç kullanılmayan bir kart bile, bankanın politikasına göre yıllık kart aidatı basılmasına neden olabilir. Borç ekstresi e-postası veya SMS'i gözden kaçtığında ise bu masraf katlanarak gecikme faizine ve takibe kadar uzanan bir bürokratik krize dönüşebilir.

İDARİ VE OPERASYONEL YÜKTEN KURTULUN

Adres, telefon veya e-posta adresi değiştirdiğinizde aktif kullandığınız bankaları güncellerken atıl hesapların olduğu bankaları unutmanız gayet doğaldır. Ancak bu durum, resmi tebligatların ve kritik güvenlik uyarılarının yanlış adreslere gitmesine neden olur. İlerleyen süreçte tüm bu hesapları kapatmak istediğinizde ise şubeler arası mekik dokumak ve uzun müşteri hizmetleri telefonlarıyla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz.

FİNANSAL SAĞLIĞINIZ İÇİN 3 ACİL ADIM

Hesap dökümü çıkarın: e-Devlet veya Türkiye Bankalar Birliği sistemleri üzerinden adınıza kayıtlı tüm aktif banka hesaplarını ve borç durumlarını listeleyin.

Kapatma talebi oluşturun: Aktif kullanmadığınız, maaş veya konut kredisi bağlamı olmayan vadesiz hesapları mobil uygulama veya müşteri hizmetleri aracılığıyla derhal kapatın.

Bakiyeleri tek bir merkezde toplayın: Farklı bankalarda unutulmuş küçük tutarları ana hesabınıza transfer ederek paranızın atıl kalmasını önleyin.