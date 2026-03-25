Son Dakika Arama
DOLAR 44,34 0,01 (%0,02) EURO 51,49 -0,02 (%-0,04)
Sosyal Medya
Haber ara... Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

06.01.2026

Sayı :2025/52 Esas 

İLAN METNİ

Dava konusu Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Güzelyurt mahallesinde 183ada 3parsel içinde bulunan ve ekli 1 numaralıkrokide A harfi gösterilen 38199,05 m2'lik taşınmaz veGüvenir Mahallesi 127 ada 1 parsel içinde bulunan 28385,44 m2'lik, Mehmet Hıdır Çakmak tarafından 30-35 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmazlar;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02427368