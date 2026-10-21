Arı, dün saat 15.30’da ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne davet edildi. Belirtilen saatte emniyete giden gazeteciye burada gözaltı kararı tebliğ edildi.
Geceyi emniyette geçiren Arı, bugün saat 10.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.
75 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI
İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret etmek için bulunduğu Tokat’ta 21 Mart 2026 Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Kamu kurumlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberleriyle tanınan Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 75 gün Sincan Cezaevi’nde kalmıştı. Gazeteci, 5 Haziran 2026 Cuma günü hâkim karşısına çıkmıştı.
Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savcılık, Arı’nın tutukluluk hâlinin devamını talep etmişti. Mahkeme ise gazetecinin herhangi bir adli kontrol şartı uygulanmaksızın tahliyesine karar vermişti.