Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen acı olayda, iki küçük kardeş sulama kanalında can verdi. Büyükdikili Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında yürüyen 10 yaşındaki İlyas Ege Bolat ile 7 yaşındaki kardeşi Miraç Bolat, iddiaya göre dengelerini kaybederek suya düştü.

ÇEVREDEKİLERİN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İki kardeşin su üzerinde akıntıyla sürüklendiğini fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak sudan çıkarılan İlyas Ege ve Miraç Bolat'ın yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZELERİ KABASAKAL MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin tamamlanmasının ardından bugün acılı yakınları tarafından teslim alınan Bolat kardeşlerin cenazeleri, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.