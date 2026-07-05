İstanbul'un Şişli ilçesinde yankesicilik yaparak bir kişinin cep telefonunu çalan iki şüpheli, emniyet güçleri tarafından suçüstü yakalandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında Şişli'nin Pangaltı mevkisinde yer alan Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği bünyesinde görev yapan polis ekipleri, sokakta yüzleri kapalı bir şekilde dolaşan H.Ö. (14) ve A.K. (15) isimli iki kişiyi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı.

KOVALAMACA KAMERAYA YANSIDI

Ekipler tarafından bir süre izlenen şüphelilerin, takip ettikleri bir vatandaşın cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı görüldü. Durumu fark eden polis ekipleri şüphelilere suçüstü müdahale etti. Karşılarında polisleri gören H.Ö. ve A.K. koşarak kaçmaya başladı. Kaçış güzergahı üzerinde çaldıkları cep telefonunu yere atan şüpheliler, kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalanarak muhafaza altına alındı. Ekip aracına bindirilmek istendikleri sırada polis ekiplerine direnen şüphelilerin yakalanma anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

YÜZLERCE SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Burada yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulamalarında, 14 yaşındaki H.Ö.'nün 470, 15 yaşındaki A.K.'nin ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Yapılan detaylı incelemede ayrıca şüphelilerden A.K.'nin, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan dolayı ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki yasal süreçleri tamamlanan şüpheliler H.Ö. ve A.K., adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli çocuk, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.