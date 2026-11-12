Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir telefoncuya tüfekle düzenlenen saldırının iki şüphelisi yakalandı. Şüphelilerden birinin ateş açtığı, diğerinin ise boş kovanları topladığı belirlendi.

Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Telefoncunun önüne gelen yüzleri maskeli iki kişiden biri elindeki tüfekle iş yerine ateş açtı. Diğer şüpheli boş kovanları toplayıp kaçtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, ateş eden kişinin E.H. (18), kovanları toplayanın ise A.H.A. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin olayın ardından kıyafetlerini değiştirdikleri de belirlendi.

Adresleri tespit edilen iki şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde, iş yeri sahibi A.H.G. ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledi.

E.H. ve A.H.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.