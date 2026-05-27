Ankara'da milyonlarca memuru ve başkent sakinini yakından ilgilendiren tarihi bir gelişme yaşanıyor. 2026 yılına damga vuracak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, sadece siyasi değil, sosyal hayatta da büyük bir değişimi beraberinde getiriyor. Kurban Bayramı tatilinin hemen ardından gelen bu kritik zirve, Ankara’nın 9 ana ilçesinde kamu çalışanlarına ek izinler verilmesine önayak oldu.

Temmuz ayında dünyanın kalbi Ankara’da atacak. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Zirvesi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurumlarına gönderilen resmi yazı, Başkent trafiğini ve kamu işleyişini rahatlatacak köklü kararları duyurdu. Güvenlik önlemleri ve lojistik hareketlilik nedeniyle Ankara’nın merkez ilçelerinde görev yapan kamu personeli, zirve haftasında idari izinli sayılacak.

9 İLÇE İÇİN TATİL BİTMEK BİLMEYECEK

NATO Zirvesi’nin yaratacağı yoğunluğu minimize etmek amacıyla alınan idari izin kararı, Ankara’nın nüfus ve trafik yoğunluğu en yüksek olan 9 kritik ilçesini kapsıyor. Çankaya, Altındağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle sınırları içerisindeki kamu kurumlarında çalışanlar, 6-12 Temmuz haftasını kapsayan 7 günlük süreçte görevlerinden muaf tutulacak.

Ancak bu izin "topyekün bir duruş" anlamına gelmiyor. Zirve güvenliğinde doğrudan rol oynayan birimler ile sağlık, ulaşım, itfaiye, haberleşme ve afet yönetimi gibi stratejik alanlarda hizmet veren "kritik personel", kamu hizmetlerinin aksamaması adına görev başında kalmaya devam edecek.

ŞEHİR HAYATINA ZİRVE AYARI: ETKİNLİKLER İPTAL

Karar sadece memurları değil, tüm şehir dinamiğini etkiliyor. Güvenlik protokollerinin en üst seviyeye çıkarılacağı zirve haftasında, Ankara genelinde toplu katılım gerektiren tüm organizasyonlara kısıtlama getirildi. Mezuniyet törenlerinden konserlere, sınavlardan sempozyumlara kadar pek çok etkinlik, trafik yükünü artırmamak ve güvenlik risklerini sıfıra indirmek adına başka tarihlere kaydırılacak.

Dünya liderlerini ve dev heyetleri ağırlayacak olan Ankara’da, zirve günlerinde geçiş güzergahlarının açık tutulması ve kamu binalarının çevresindeki hareketliliğin kontrol altında olması hayati önem taşıyor. Alınan bu geniş kapsamlı idari izin kararıyla;

-Başkent trafiğinin kilitlenmesinin önüne geçilmesi,

-Resmi heyetlerin intikal süreçlerinin hızlandırılması,

-Güvenlik birimlerinin çalışma alanlarının optimize edilmesi hedefleniyor.

Ankara Valiliği ve ilgili kurumların, hangi personelin "zorunlu hizmet" kapsamında kalacağına dair detaylı listeleri önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor. Başkent için 2026 Temmuz’u, hem küresel diplomasinin merkezi hem de eşine az rastlanır bir idari izin dönemi olarak tarihe geçecek.