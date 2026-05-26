Türkiye, pazar günü hafızalardan silinmeyecek görüntülere şahit oldu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne polis zoruyla girdi. CHP’nin kalesinin kapıları kırıldı.



SAYGISINI, SEVGİSİNİ YİTİRDİ



Partililere gaz sıkıldı. Kılıçdaroğlu sempatizanları CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in makam odasının kapısından adını söktü, fotoğraflarını indirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık koltuğunu kazandı ama Atatürk’ün partisini getirdiği bu hal nedeniyle halkın sevgisini, saygısını kaybetti.





DİRENİŞİYLE GÖNÜL KAZANDI



Hem sokakta hem de sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Daha önce “Kemal Dede”, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıkanlar şimdi “Seni istemiyoruz” diyerek net tavır gösteriyor. ‘Bay Kemal’ bir gecede istenmeyen adam oldu. Özgür Özel ise CHP Genel Merkezi’ni terk etti ancak genci yaşlısı tüm CHP’lilerin kalbine girdi. “Mücadeleye sokakta devam” diyen Özel halkın desteğiyle gücüne güç kattı. Hem sokakta hem de sosyal medyada Özel’e destek çığ gibi büyüdü.