İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Santiago Berbabeu Stadyumu'nda Rayo Vallecona ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham henüz maçın 9. dakikasında kötü bir sakatlık yaşadı. İngiliz futbolcu, topa doğru depar attığı esnada adalesini tutarak yerde kaldı.
Yaşadığı sakatlık sonrası üzüntüsü kameralara yansıyan Jude Bellingham, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. İngiliz orta saha, yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
ARDA'DAN NEFİS BİR PAS
Skorun 1-1 devam ettiği karşılaşmanın 68. dakikası oynanırken milli oyuncumuz Arda Güler, Fransız oyuncu Kylian Mbappe'ye nefis bir pas atarak yıldız ismi golle burun buruna bıraktı.
Kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe, kalesini terk eden kaleciyi çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Fransız oyuncunun boş kaleye şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. Mbappe, kaçırdığı gol sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.
90+10'DA KAZANDI
Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 90+10'da penaltıdan attığı golle 2-1 yendi. Rayo Vallecano, mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Vinicius Junior ve 90+10'da penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Rayo Vallecano'nun tek golü 49. dakikada Jorge De Frutos ile geldi.