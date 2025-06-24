Kocaeli'nin Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı mevkisinde eşinden boşandığı öğrenilen Reyhan Karabudak, oğulları Kerem Y. ve Ali Sami Y. ile ormanda yürüyüşe çıktı.

Yürüyüş sırasında Kerem, dengesini kaybederek dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören Ali Sami Y. de peşinden atlarken, anne Karabudak da iki çocuğunu kurtarmak için suya atladı.

Sudan kendi imkanlarıyla çıkan Kerem Y., çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kerem Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler anne ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı. Ali Sami Y. ise ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Sami Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kısa süre sonra ekipler, anne Karabudak'a ulaştı. Karabudak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabudak'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Reyhan Karabudak'ın ailesine teslim edilen cenazesi, öğle namazına müteakip Karamürsel ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Taziyeleri kadının sudan kurtulan çocukları kabul ederken; Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık da cenazeye katıldı.

KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Dün saat 22.00 sıralarında, Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi 209 Sokak'taki apartman dairesinde iddiaya göre, 3 çocuk annesi Rabia Bilen, zaman zaman, geç saatlerde dışarıda olduğu gerekçesiyle tartıştığı kızı Cemre Bilen ile yine tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia Bilen, kızını boğarak öldürdü. Bilen, olayın ardından kızının bulunduğu odanın kapısını kilitledi. Eve gelen diğer 2 kızına da ablalarının gelmediğini söyledi.

Rabia Bilen, dün saat 16.00 sıralarında ise kendisini polise ihbar etti. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cemre Bilen'in öldüğü belirlendi. Cemre Bilen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Rabia Bilen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.