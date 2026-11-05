UEFA Uluslar Ligi'nde sahne alacak Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klopp, kritik maçlar öncesi aday kadroyu açıkladı. Alman teknik adamın belirlediği liste, Türk futbolseverler açısından da büyük bir sürprize sahne oldu.

Beşiktaş formasıyla kalesinde güven veren Alexander Nübel, gösterdiği başarılı performansın karşılığını alarak milli takıma davet edildi. Buna karşın, Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane'nin kadroya dahil edilmemesi dikkat çekti. Klopp'un Sane'yi dışarıda bırakma kararı, hem Alman hem de Türk spor basınında geniş yankı uyandırdı.

GENÇ MOHYA'YA TARİHİ DAVET

Klopp'un açıkladığı kadroda forvet ve orta saha tercihlerinde de önemli hamleler yer aldı. Werder Bremen formasıyla sezona fırtına gibi başlayan ve attığı 9 golle Bundesliga gol krallığı yarışında zirvede yer alan Niclas Füllkrug, uzun bir aranın ardından yeniden Panzerler'in formasını sırtına geçirme fırsatı yakaladı.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Borussia Mönchengladbach’ın genç yeteneği Wael Mohya’yı kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil ederek gençleştirme operasyonunun sinyalini verdi.

DFB TV’ye verdiği demeçte tercihlerin perde arkasını anlatan Jürgen Klopp, kaliteli oyuncu havuzunun seçim yapmayı zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki iki maçı gerçekten dört gözle bekliyorum. Kadromuzda genç yeteneklerle tecrübeli isimlerin bir arada olduğu çok güçlü ve dengeli bir karışım var. Eylül ayındaki 44 kişilik geniş listeden sonra bu seçimi yapmak hiç kolay olmadı. Çok sayıda oyuncumuz kadroda yer almayı sonuna kadar hak ediyordu. Ancak kaliteli oyuncu sayısı arttıkça karar vermek de bir o kadar zorlaşıyor; bu da bizim adımıza sevindirici bir zenginlik."

KALEDE HİYERARŞİ BOZULMADI

Aday kadroda yer alan kaleciler arasındaki rekabete de net bir dille değinen Klopp, Beşiktaşlı Nübel ve genç yetenek Jonas Urbig'in formunu övmesine rağmen 1 numaralı formanın sahibini ilan etti:

"Marc ter Stegen harika bir dönem geçiriyor. Urbig ve Nübel de oldukça iyi bir grafik sergiliyor. Ancak kalecilik sadece top kurtarmaktan ibaret bir mevkii değil; arkadaki ismin tüm takıma sarsılmaz bir güven ve istikrar aşılaması gerekiyor. Ter Stegen, bu alanda sahip olduğumuz en deneyimli figür. Bu nedenle önümüzdeki zorlu randevularda birinci kalecimiz olmaya devam edecek."

İŞTE ALMANYA'NIN FİKSTÜRÜ

Uluslar Ligi'nde zirveyi hedefleyen Almanya, ilk sınavını 13 Kasım Cuma günü deplasmanda verecek. Belgrad'da Sırbistan ile karşılaşacak olan "Panzerler", ardından 16 Kasım Pazartesi günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda ezeli rakibi Hollanda'yı konuk edecek.