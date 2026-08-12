İstanbul Bağcılar'a bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde 26 Temmuz günü bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, adresi hedef alan Ö.Ç. (21) isimli şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçmaya başladı. Saldırgan, kısa bir süre sonra kendisini caddede motosikletle bekleyen suç ortağı A.Ö. (21) ile buluşarak gözden kayboldu.

POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDILAR

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve kaçış güzergahları kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan Ö.Ç. ve A.Ö. gözaltına alındı.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 21 yaşındaki iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ö.Ç. ve A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.