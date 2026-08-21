Ankara’da 38 gündür hakları için direnen ve “Şafak Operasyonu” ile Güvenpark’tan zorla çıkarılan er gaziler dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaydı.

Kırgın ayrıldılar

Buraya “Şehidin, gazinin rütbesi olur mu? Er gaziler eşitlik istiyor” yazılı tişörtlerle giden gaziler, “Bakan (Mahinur Göktaş) Hanım bizimle görüşmeye tenezzül etmedi. Görüşen de yüzümüze bakmadı” eleştirisini yaptı. Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Silah altındayken Milli Savunma, iş bitince Aile Bakanlığı’na bağlanıyoruz” açıklamasının ardından kendilerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun makamında olmaması nedeniyle Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan ile görüştüklerini aktardı. Bakanlıkta öğle yemeğine davet edilen gaziler, teklifi geri çevirdi.