Birikim Varlık Yönetim A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) kayyum olarak atandığını bildirdi.
Yapılan bildirimde, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Kasım 2026 tarihli kararı doğrultusunda TMSF Fon Kurulu tarafından yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu belirtildi.
Yeni yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç, başkan vekilliğine ise Melek İnceköse İmert atandı.
Yönetim kurulu üyeliklerine Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüneyit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu getirildi.
Yapılan atamalarla birlikte Birikim Varlık Yönetim AŞ'nin yeni yönetim kurulu yedi üyeden oluştu.