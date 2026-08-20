Tatil amacıyla geldiği bölgenin doğal yapısından etkilenen Hires, birikimini kürk manto yerine gayrimenkul yatırımında kullanarak 150 dönümlük süt çiftliğinin sahibi oldu. Satın alınan bu arazi, yıllar içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği devasa bir doğa koruma alanına dönüştü. ARAZİYİ SATMAK YERİNE DOĞA DERNEĞİNE BAĞIŞLADI Satın aldığı çiftliği yaklaşık 20 yıl boyunca kır evi olarak kullanan Hires, zamanla arazinin ticari amaçlarla imara açılmasını önlemek istedi. Bu doğrultuda 1964 yılında mülkünü Green Mountain Ornitoloji Derneği'ne bağışlayarak alanın çevre eğitimi ve doğa koruma amacıyla kullanılmasını sağladı. GÜNÜMÜZDE 103 HEKTARLIK KORUMA ALANINA DÖNÜŞTÜ Derneğin devraldığı başlangıçtaki 61 hektarlık alan, yürütülen çalışmalarla zaman içerisinde 103 hektarlık bir büyüklüğe ulaştı. Günümüzde bünyesinde 8 kilometrelik yürüyüş parkurları ile kuş dostu bir akçaağaç ormanı barındıran alan, bölgedeki doğal ekosistemin korunmasında aktif rol oynuyor.

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