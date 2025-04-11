MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki “tokalaşmasıyla” başlayan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısıyla devam eden süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’ni Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

Erdoğan, DEM Parti vekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’in yer aldığı İmralı heyetini, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

Görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve önceki dönemde de çözüm sürecinde yer alan AKP Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala yer aldı.

Görüşme yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşme sonrası DEM Parti şu açıklamayı yaptı:

ÇOK UMUTLU AYRILDILAR

-Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

-Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi.

-Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle

-Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir.

-Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

İlk 'çözüm süreci'nin en önemli adımı 28 Şubat 2015’teki Dolmabahçe Sarayı’ndaki görüşmesiydi. Üzerinden çok geçmeden çözüm masası devrildi ve Türkiye çatışmalı bir sürecin içine girdi.