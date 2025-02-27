Hamas, İsrail’de tutulan yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasından saatler önce dört İsrailli rehinenin cenazelerini teslim etti. Ateşkesin birinci aşamasındaki son takas, tüm engellere rağmen tamamlandı.

Ateşkes 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes, birçok aksiliğe rağmen büyük ölçüde korundu. Üç aşamalı ateşkesin ilk aşamanın bu hafta sona ermesi bekleniyor ancak savaşın sonlandırılmasını hedefleyen ikinci aşamanın nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.

Hamas, Perşembe günü yaptığı açıklamada ikinci aşamaya ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi. Örgüt, kalan rehinelerin serbest bırakılmasının tek yolunun ateşkese tam bağlılık olduğunu vurguladı.

Mısır arabulucularının çabaları sonucunda, Çarşamba günü günler süren çıkmazın ardından anlaşmanın ilk aşaması kapsamında dört rehinenin cenazeleri teslim edildi.

Buna karşılık İsrail, Gazze’de gözaltına alınan ya da İsrail’de cezaevinde bulunan 620 Filistinliyi serbest bırakmayı kabul etti.

BEDENLER ALINDI, MAHKUMLAR BIRAKILDI

İsrail, geçtiğimiz Cumartesi günü altı rehineyi bir törenle teslim edilmesinin ardından mahkumları serbest bırakmayı reddetmişti.

Hamas, canlı rehineleri ve cenazeleri Gazze’de bir kalabalığın önünde sergileyerek teslim etmiş ve bu eylem Birleşmiş Milletler dahil pek çok kesim tarafından sert şekilde eleştirilmişti. Son teslimat tören içermedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, Hamas’ın teslim ettiği dört rehinenin Tsachi Idan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi ve Shlomo Mantzur olduğunu açıkladı.

İsrail, teslim aldığı bedenlerin kimliklerinin doğrulandığı açıkladı. İsrail Sağlık Bakanlığı, adli tıp uzmanlarının ölüm nedenlerini belirlemek için daha kapsamlı bir inceleme yapacağını bildirdi.

Hamas, daha önce yanlışlıkla ismi bilinmeyen bir Filistinli kadının cenazesini teslim etmişti. Kadının bedeni Perşembe günü Gazze’deki bir hastaneye geri gönderildi.

İsrail makamları, Gazze’de 30 rehinenin öldüğünü belirtiyor. İsrail, bunlardan bazılarının Hamas tarafından öldürüldüğünü iddia ederek bir kısmının da İsrail’in saldırılarında hayatını kaybettiği kabul ediliyor.

YÜZLERCE MAHKUM EVİNE DÖNDÜ

Serbest bırakılacak Filistinliler arasında 445 erkek, 24 kadın ve çocuk ile İsraillilere yönelik saldırılar nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmış 151 mahkum bulunuyor.

İsrail’in Batı Şeria’daki Ofer Hapishanesi’nden bir grup mahkumu taşıyan bir otobüs, canlı yayın görüntülerine göre kısa süre sonra Ramallah’a ulaştı.

Otobüsten inen mahkumlar, toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Bazıları Filistin bayrağı renklerinde kefiye takarken yeşil ceketler giymişti. Kalabalık, bazı mahkumları omuzlarına alarak tezahürat yaptı.

Yaklaşık 100 Filistinli mahkum Mısır’a teslim edildi. Hamas kaynaklarına ve Mısır medyasına göre bu kişiler başka bir ülke tarafından kabul edilene kadar orada kalacak.

Perşembe sabahı erken saatlerde ambulanslar, serbest bırakılan Filistinlileri tıbbi muayene için Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi’ne götürdü.

Hamas, toplamda 580 mahkum ve tutuklunun Gazze’ye geri döneceğini açıkladı. Kızılhaç tarafından sürülen otobüslerin önümüzdeki saatlerde varması bekleniyor.