Bazen ev veya ofis alışverişi yaparken bir mobilyaya sadece tek bir bakış atar ve nedenini bile anlamadan onu satın almak isteriz. Uzmanlara göre bu tür anlık kararlar, sadece anlık bir beğeni değil o anki iç dünyamızın ve karakterimizin bir yansıması. Bazı insanlar eşyaları bilinçaltında pratiklik ve konfor açısından değerlendirirken, kimileri ise benzersiz tasarımların peşinden gidiyor.

Peki, sizin mobilya seçimleriniz karakteriniz hakkında ne söylüyor?

Testi çözmek çok olay: İlk izleniminize güvenin

Aşağıdaki üç sandalyeye dikkatlice bakın ve mantığınızı devreye sokmadan, "Şu an hangisine hemen oturmak isterdim?" sorusunun cevabını verin. Doğru ya da yanlış cevap aramayın, sadece ilk izleniminize güvenin. Çünkü bilinçaltımız, detayları mantığımızdan çok daha hızlı fark eder.

SEÇTİĞİNİZ SANDALYE SİZİ ANLATIYOR

1 Numaralı Sandalye: Değişimin ve Özgürlüğün Temsilcisi

Görseldeki tekerlekli, beyaz ofis sandalyesini seçtiyseniz, değişimden korkmayan bir yapıya sahipsiniz demektir. Kendinize olan güveniniz o kadar yüksek ki, şartlar sürekli değişse bile hızlı kararlar alıp yolunuza devam edebiliyorsunuz.

Bu sandalyenin (varsayımsal olarak) bir pencere kenarında durması, her zaman yeni fırsatları kolladığınızı ve kendinizi kalıplarla sınırlamadığınızı gösterir. Özgürlüğünüze düşkünsünüz; bilinmezlik sizde korku değil, büyük bir merak ve heyecan uyandırıyor.

2 Numaralı Sandalye: Sağlamlık, Deneyim ve Ağırbaşlılık

Görünüşü basit ama oldukça sağlam ve güvenilir olan klasik ahşap sandalyeyi mi seçtiniz? O halde siz, ne pahasına olursa olsun dikkat çekmeye çalışan biri değilsiniz. Sizin için sözlerden ziyade eylemler konuşur.

Sizin özgüveniniz geçici duygulara değil, hayat deneyimlerinize dayanıyor. Bu yüzden sakin kafa ile düşündükten sonra aldığınız kararlardan asla şüphe duymuyorsunuz. Çevrenizdeki insanların size saygı duymasının ve en çok güvenmesinin sebebi de tam olarak bu sarsılmaz duruşunuz.

3 Numaralı Sandalye: İçsel Huzur ve Güven Veren Aura

Geniş kolçakları ve yumuşak yastıklarıyla konfor vadeden bu sandalye mi ilginizi çekti? O zaman sizin özgüveniniz dışarıya karşı agresif bir kanıtlama çabasıyla değil, tamamen içsel bir huzurla kendini gösteriyor. Her ortamda anında rahat hissetme becerisine sahipsiniz.

Kendinizi başkalarına kanıtlama ihtiyacı hissetmiyor, çevredekilerin onayına bağımlı yaşamıyorsunuz. En güzel özelliğiniz ise yaydığınız bu dingin enerjinin başkalarına da geçmesi. İnsanlar sizin yanınızda kendilerini tamamen güvende hissediyor ve hiçbir maske takmadan kendileri olabiliyorlar.