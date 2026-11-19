Emeklilik şartlarını tamamlayan milyonlarca çalışan için kritik karar zamanı yaklaşıyor. 2026'da mı emekli olmak daha avantajlı, yoksa 2027'yi beklemek mi? Bu sorunun yanıtı, yalnızca emeklilik tarihini değil, ömür boyu alınacak maaşı da etkileyebilir.

Emekli aylığı hesaplanırken çalışma süresi ve ödenen primlerin yanı sıra başvuru yapılan yıl da önem taşıyor. Çünkü emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayıları ve yıllık zam oranları her yıl değişiyor.

BAŞVURU TARİHİ MAAŞI DEĞİŞTİREBİLİR

2026 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin aylık hesabında bu yıl emeklilere uygulanan zamlar dikkate alınıyor. 2027 yılında başvuru yapanların maaş hesabında ise 2026 yılı enflasyonu ve ekonomik büyüme verileri belirleyici oluyor.

Bu nedenle aynı prim gününe ve kazanç geçmişine sahip iki kişinin emeklilik başvurusunu farklı yıllarda yapması, bağlanacak aylıkta farklılık yaratabiliyor.

YÜZDE 2'LİK MAAŞ FARKI İDDİASI

Yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2026'da emekli olanların, 2027'de emekli olacaklara kıyasla yaklaşık yüzde 2 daha yüksek aylık alabileceği öngörülüyor.

Örneğin 2027 yılında emekli olduğunda 30 bin lira aylık bağlanacak bir kişinin, 2026'da başvurması halinde yaklaşık 30 bin 600 lira maaş alabileceği hesaplanıyor. Aradaki 600 liralık fark yalnızca ilk yıl değil, sonraki dönemlerde de başlangıç maaşına yansıyabilecek.

HANGİ ÇALIŞANLARI KAPSIYOR?

Yıllar arasındaki emekli aylığı farkı özellikle şu grupları ilgilendiriyor:

- SSK (4A) kapsamında çalışanlar.

- Bağ-Kur (4B) kapsamında çalışanlar.

- 15 Ekim 2008 sonrasında ilk kez memuriyete başlayanlar.

Bu tarihten önce memuriyete giren ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında bulunanlar için ise başvuru yılına bağlı aynı türden bir maaş farkı oluşmuyor.

KESİN HESAP YIL SONUNDA BELLİ OLACAK

2026 ve 2027 yılları arasında oluşacağı öngörülen maaş farkı henüz kesinleşmiş değil. Yıl sonu enflasyonunun beklentilerin üzerinde veya altında gerçekleşmesi, iki yıl arasındaki farkı değiştirebilir. Dolayısıyla emeklilik dilekçesini vermeyi düşünenlerin karar öncesinde kendi prim ve kazanç bilgileri üzerinden hesaplama yaptırması önem taşıyor.