AKP’ye yakınlığı ile bilinen Betimar Araştırma, fon krizinin ardından 5-9 Ekim tarihlerinde 26 ilde anket yaptı ve 3 bin kişiye fon krizini sordu. Vatandaş, fon soruşturmasının bazı kişilerin istifasıyla sınırlı tutulacağını ve üstünün kapatılacağına inanıyor.

FON KRİZİNDEN HABERİ YOK: Betimar Araştırma, ‘gündem’ araştırması yaptı. Ankette “Son günlerde meydana gelen fon krizi hakkında bilginizi var mı?” sorusuna halkın % 45,5’i “evet, var” derken % 42.5’sinin “hayır, yok” cevabını vermesi ilginç bulundu.

SORUMLU HÜKÜMET: “Sizce borsa ve fon krizinde ortaya çıkan son sorunlarda en fazla hangi kesimin sorumluluğu var?” sorusuna % 52.8 ile “hükümet” denildi. AKP seçmenin % 30.5’i, MHP seçmenin ise % 46’sı sorumlu olarak ‘hükümet’ görüşünü bildirdi. Halkın % 70’i fon krizi nedeniyle “hükümete ve siyasi kurumlara güvenim azaldı” diyor. Yine % 50.5’lik çoğunluk fon soruşturmasının iktidara güveni azaltacağını bildirdi.

ÜSTÜNÜ KAPATACAKLAR: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kimsenin hakkını yedirmeden bu meseleyi çözüyoruz” sözü hatırlatılarak sonucun nasıl çıkacağı sorusunda çarpıcı cevap geldi. % 56.1 “fon krizinin üstünü birkaç istifa istemi ile üstünü kapatacaklar” derken, 43.9’luk kesim “AKP’li olup olmasına bakmayacak gerekli cezai süreçleri uygulayacak” dedi. Yeni Parti Lideri Özgür Özel’in “Erdoğan’ın bilgisi varsa sorumluluğu vardır, yoksa yönetim zaafı vardır” sözlerine % 501’lik büyük çoğunluk ‘katılıyorum’ diyerek destek verdi, bu görüşe sadece % 32.2’lik kesim ‘katılmıyorum’ dedi.