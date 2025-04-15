İngiltere'den İspanya'ya tatile giden 67 yaşındaki Robert Atkinson, eşiyle tatil yaptığı sırada akşam yemeğinde bir kadeh içki içtikten sonra bacaklarında ani bir güç kaybı yaşadı. Hareket kabiliyetini yitirerek yatağa zor da olsa ulaşan Atkinson, ertesi sabah belden aşağısını hissetmedi.

Hastanedeki kontrollerde Atkinson'un omurgasında küçük bir tümör tespit edildiği ve bu tümörün bir omuru çökerttiği belirlendi. Acilen ameliyata alınan Atkinson, felç riskiyle karşı karşıya kaldı.

SİGORTA ŞİRKETİNİN MESAJI ŞOK ETTİ

Ancak bir gün sonra sigorta şirketi, Atkinson'u arayarak tedavi masraflarını karşılamayacağını aktardı. Gerekçe olarak da Atkinson'un kanında alkon bulunması ve özel hastaneye özel ambulansla götürülmesi gösterildi.

Üvey kızı Amanda Liddle ise Daily Mail'e açıklama yaparak, "Sigorta şirketi, tedavinin özel hastanede yapılmasını bahane ederek sorumluluktan kaçıyor. Kanında alkol tespit edildiğini söylediler ama sonuçta bu insanlar tatildeydi. Bir şişe şarap içtiler, sarhoş değillerdi. Alkolün omurgayı çökertmeyeceği açık" dedi.

YÜRÜYEMİYOR VE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan Atkinson'un hala yürüyemediği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Eşi Carol ise İspanyolca bilmemesi nedeniyle iletişimde zorlanıyor; doktorlarla Google Translate aracılığıyla iletişim kuruyor. Aile, Atkinson'un bir an önce İngiltere'ye dönmesini ve tedavisinin evine daha yakın bir yerde devam etmesini istiyor.

Sigorta şirketi ise Atkinson'un özel hastanede tedavi edilmesi, sigorta formunda belirtilmeyen ilaçları kullanması ve kanında alkol bulunması gerekçeleriyle 60 bin sterlinlik (yaklaşık 3 milyon TL) ödemeyi yapmak zorunda olmadıklarını savunuyor.