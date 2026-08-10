İçine sürüklendikleri açlık ve yoksulluk girdabına iktidar nezdinde çözüm çıkmayınca emekliler sonunda iktidara aday olmaya karar verdi. Binlerce emeklinin üye olduğu Türkiye Emekliler Partisi (TEP) ile Emekli ve Yurttaşlar Partisi (EYP) birleşme kararı aldı. İki parti, hazırlanan ittifak protokolünü önümüzdeki 10-12 gün içinde düzenlenecek törenle imzalayacak.

SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan TEP Başkanı Oktay Akçın, emeklilerin kurduğu 4 partinin aynı çatı altında birleşmesi için tabandan gelen yoğun talep üzerine 1 Haziran’da birleşme çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Bu kapsamda TEP ve EYP’nin yanı sıra TEÇPAR (Türkiye Emekliler ve Çalışanlar Partisi ve TEEP’le (Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi) masaya oturduklarını belirten Akçın, sonunda TEP ve EYP’nin birleşme kararı aldığını, diğer iki partinin sürecin dışında kaldığını söyledi.

Bir yanda emeklilik sisteminin adaletsizliği bir yanda hayat pahalılığı emekliyi canından bezdirdi.

‘REFAHA KAVUŞACAK’

Emeklilerin artık yalnızca taleplerini dile getiren bir kesim değil, iktidara talip olan siyasi bir güç haline gelmesi gerektiğini ifade eden Akçın, “Emeklilerin tüm halk kesimleri için iktidar olması gerekiyor. Kadrolarımızda her sektörde birikimli çok deneyimli insanlar var” diye konuştu.

Akçın, potansiyel seçmen kitlesi içinde 17 milyon emeklinin yanı sıra emeklilerin eşleri, çocukları ve torunlarından oluşan çok geniş bir kesimin yer aldığını, toplamda ülke nüfusunun 3’te 2’sinin (yaklaşık 58 milyon) partilerine oy verme ihtimali olduğunu söyledi. Akçın, iktidara gelmeleri halinde emeklilerin sefaletten kurtulup refaha kavuşacağını, emeğin hak ettiği payı alacağını söyledi.

TEP Başkanı Oktay Akçın 58 milyon oy potansiyellerinin olduğunu söyledi.

İlk sırada maaş ve sağlık var

TEP ve EYP’nin birleşme sürecinde dile getirdiği taleplere göre, emekli partilerinin iktidara gelmeleri halinde öne çıkaracakları başlıklar şöyle: “Emekli aylıkları asgari ücretin 1.5 katına çıkarılacak. Aylık bağlama oranı yeniden yüzde 70’in üzerindeki seviyelere yükseltilecek. Emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi amacıyla kapsamlı bir intibak düzenlemesi yapılacak. Emekliler ve birinci derece yakınlarına ücretsiz sağlık hizmeti sağlanacak. 3600 ek gösterge uygulanacak. EYT yeniden gözden geçirilecek.”