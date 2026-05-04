Birleşik Arap Emirlikleri Fuceyre kentinde bir petrol tesisinde, şüpheli bir İran insansız hava aracı saldırısının ardından bir yangının çıktığı bildirildi.

PETROL TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentine düzenlenen dron saldırısının ardından bir petrol tesisinde yangın çıktı. Yangının boyutuna ilişkin açıklama yapılmadı.

BAE'YE AİT PETROL GEMİSİ DE VURULDU

Öte yandan BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC’a ait tanker gemisinin geçiş sırasında İran kaynaklı iki İHA ile vurulduğu belirtildi. Açıklamada saldırı şiddetle kınandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken, olayın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin seyrüsefer özgürlüğünü vurgulayan ve ticari gemilere yönelik saldırıları yasaklayan 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dört füze İran'dan devlete doğru gelirken tespit edildi; devletin karasularının üzerinde üç füze başarıyla etkisiz hale getirildi ve sonuncusu denize düştü.

Savunma Bakanlığı, devletin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin hava tehditlerine yönelik başarılı engelleme operasyonlarının sonucu olduğunu doğruladı.

Bakanlık, değerli halkı bilgilerin resmi kaynaklardan alınmasının ve gerçeklerin araştırılmasının gerekliliğine dikkat çekerken, uyarı mesajları geldiğinde tüm genel güvenlik önlemlerine uyulmasını da vurgulamaktadır."