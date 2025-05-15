Başkan Trump, savaş uçaklarının eşliğinde Abu Dabi'ye indi. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri’ni görevdeyken ziyaret eden ikinci ABD başkanı oldu.

Havalimanında Emirlikler’in lideri Şeyh Muhammed bin Zayed tarafından karşılandı. Trump için ayrıca askeri bir tören düzenlendi.

Başkan daha sonra ulusal güvenlik danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed ve dışişleri bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile de görüştü.

Her iki isim de Emirlik liderinin kardeşi. Trump’ın temasları sırasında sıcak görüntüler oluştu, ancak törenin en dikkat çekici anı bu görüşmeler değil, havaalanı çıkışındaki karşılamaydı.

Bir müzik takımı yerel ezgiler çalarken, beyaz giysili küçük kızlar dans ederek Trump’a eşlik etti. Saçlarını sağa sola savuran kızların gösterisi sırasında Trump şaşkınlığını gizleyemedi. Ellerini havaya kaldıran Başkan, gösteriyi izleyen kalabalığa eşlik etti.

TRUMP İÇİN 'KÖRFEZ DANSI'

Körfez gezisindeki Trump'ı karşılamak için yapılan dansın ise, yöresel olduğu kadar anlamlı olan "Körfez dansı" olduğu öğrenildi.