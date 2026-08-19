Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgedeki gerilimin tırmanması nedeniyle İran ile tüm ticari ve finansal faaliyetlerin, döviz işlemlerinin ve alışverişlerin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki gerilimin tırmanmasının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Al Jazeera'nın aktardığına göre, İran ile gerçekleştirilen işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu bildirildi.

Öte yandan İran, BAE'ye iki balistik füze fırlattığı yönündeki suçlamaları reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bagaei, BAE'nin suçlamalarını "asılsız" olarak nitelendirerek iddiaları "tamamen reddettiklerini" söyledi.

Bagaei, İran'a yönelik bu tür suçlamaların iyi komşuluk ilkesine aykırı olduğunu ve bölgede güven inşa etme ve gerilimin daha fazla tırmanmasını önleme çabalarını baltaladığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı da bölgedeki tüm taraflara İran'a yönelik asılsız suçlamalardan kaçınma çağrısında bulundu.

Bagaei ayrıca durum değerlendirilirken ABD ve İsrail'in bölgesel barış ve güvenliğe karşı devam eden "kötü niyetli eylemlerinin" de dikkate alınması gerektiğini savundu. Sözcü, bölgede geçmişte gerçekleştirildiğini öne sürdüğü "sahte bayrak" operasyonlarına da dikkat çekti.