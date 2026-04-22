Borsa İstanbul (BİST), uluslararası görünürlüğünü artıracak kritik bir başarıya imza attı. Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), Borsa İstanbul’u resmi olarak ‘Tanınmış Borsa’ (Recognised Stock Exchange) sınıfına dahil etti. Bu stratejik adımın, Birleşik Krallık merkezli kurumsal ve bireysel yatırımcıların Türkiye piyasalarına olan ilgisini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

YATIRIMCILAR İÇİN VERGİ MUAFİYETİ DÖNEMİ

Borsa İstanbul’un kazandığı yeni statü, Birleşik Krallık’ta yerleşik yatırımcılar için doğrudan mali avantajlar sağlıyor. Özellikle Bireysel Tasarruf Hesabı (ISA) sahipleri, Tanınmış Borsa statüsündeki piyasalarda yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri kazançlarda Birleşik Krallık’ta vergiden muaf tutulacak.

Bu durum, İngiliz yatırımcıların portföylerinde Türk varlıklarına daha fazla yer açmasına olanak tanırken, sermaye girişlerini de teşvik edecek.

KİRA SERTİFİKALARINDA İŞLEM KOLAYLIĞI

Yeni düzenleme sadece hisse senetlerini değil, borçlanma araçlarını da yakından ilgilendiriyor. Borsa İstanbul’da işlem gören kira sertifikaları, artık Birleşik Krallık’ta “Alternatif Finans Yatırım Tahvili” kategorisinde değerlendirilecek. Bu sınıflandırma, yatırımcıların raporlama süreçlerini basitleştirerek uyum yükünü hafifletecek ve karar alma mekanizmalarını hızlandıracak.

DEV BORSALAR LİGİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

HMRC tarafından verilen ‘Tanınmış Borsa’ unvanı, bir borsanın Birleşik Krallık vergi mevzuatı çerçevesinde yüksek nitelikli ve güvenilir kabul edildiğini tescilliyor. Borsa İstanbul bu kararla;

New York Borsası (NYSE),

Nasdaq,

Londra Borsası (LSE),

Euronext,

Tokyo Borsası (JPX)

gibi dünyanın en büyük finans merkezleriyle aynı regülatif statüde yer almış oldu.