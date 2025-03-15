Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’de sivillere yönelik artan şiddet olaylarını görüşmek üzere acil toplantı düzenledi. Konsey üyeleri, uzun süredir Suriye konusundaki karar tasarılarında anlaşmazlık yaşasa da sivillerin korunması, saldırıların kınanması ve faillerin adalet önüne çıkarılması konusunda ortak kararlar aldı.

Yapılan toplantının ardından, Suriye’de son dönemde yaşanan saldırıları kınayan bir başkanlık açıklaması oybirliğiyle kabul edildi.

Açıklamada, “6 Mart'tan bu yana Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yaşanan, Alevi toplumuna mensup sivillere yönelik toplu katliamları da içeren yaygın şiddet olaylarını kınıyoruz” ifadesine yer verildi.

SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI KINANDI

Konsey, Suriye’de tüm tarafları sivillere zarar veren eylemlerden kaçınmaya ve saldırıları durdurmaya çağırdı. Sivil altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, güvenli insani yardım erişimi sağlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye’de insani yardımların hızla artırılmasının zorunlu olduğu ifade edildi. 2015 yılında alınan 2254 sayılı karar hatırlatılarak, tüm ülkelerden Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri istendi. Konsey, ülkenin daha fazla istikrarsızlaşmasına neden olacak her türlü müdahaleden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Suriye yönetimine, terörle mücadelede uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dış kaynaklı terör tehditlerine karşı etkili önlemler alması çağrısı yapıldı.

'SORUMLULAR HESAP VERMELİ'

Açıklamada, Suriye’de adalet ve uzlaşının sağlanmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Konsey, sivillere yönelik şiddetin sorumlularının hesap vermesi için kapsamlı, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hesap verilebilirliğin sağlanmasının, ülkedeki barış süreci açısından kritik olduğu vurgulandı.

Güvenlik Konseyi, Suriye’de kapsayıcı bir siyasi çözüm çağrısında bulunarak, tüm etnik ve dini grupların haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, “Suriye halkının geleceğini barışçıl, bağımsız ve demokratik bir şekilde belirlemesi sağlanmalıdır” denildi. Konsey, sivillere yönelik son katliamları kınayarak, geçici yönetim yetkililerini ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarına saygı göstermeye çağırdı.