Birleşmiş Milletler'in meteoroloji kurumu, son 10 yılın en kavurucu sıcaklarını getirecek El Nino dalgasının hızla yaklaştığını duyurdu. Kurum, dalganın ölümlere neden olabileceğini belirtti.

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre Haziran ve Ağustos ayları arasında hava sıcaklarını 47 dereceye kadar çıkartacak olayının başlama ihtimali yüzde 80 olarak hesaplanırken Kasım ayına kadar sürme olasılığı ise yüzde 90 olarak hesaplandı.

Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının dönemsel olarak yükselmesiyle oluşan El Nino genellikle 9 ila 12 ay arasında etkili oluyor.

Uzmanlar okyanus sularındaki bu ısınmanın dünya genelinde normalin üzerinde sıcaklıklara yol açacağını öngörüyor.

KITLIK, HASTALIK, AFETLER BİR ARADA

Alizelerin zayıflamasıyla tetiklenen bu doğal döngü iki ila yedi yılda bir tekrarlanarak küresel iklim sistemlerini derinden sarsıyor.

Bu güçlü doğa olayının yaratacağı bölgesel riskler şimdiden büyük endişe doğuruyor. El Nino Güney Amerika'nın güneyi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güney bölgeleri ile Afrika Boynuzu ve orta Asya'ya yoğun yağışlar taşırken Avustralya ve Endonezya gibi bölgelerde şiddetli kuraklıklara neden oluyor.

Bu durum hem açlık dalgası, hem de gıda arzında önemli düşüş anlamına geliyor. Kakao, kahve gibi ürünler bu coğrafyada üretiliyor.

Bu tahminler 2026 yılının ikinci yarısında Asya genelinde tarım ürünlerine zarar verecek çok sıcak ve kuru bir hava dalgası için hazırlık yapılıyor.

Bununla birlikte sıcaklık sebebiyle yaşanan hastalıkların da artması bekleniyor. Nörolojik hastalıklar ve kanserin hızla artması bekleniyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Saulo, "Hem karada hem de okyanusta kuraklığı ve şiddetli yağışları artıracak olan bu potansiyel güçlü El Nino olayına karşı hazırlıklı olmalıyız. Aşırı sıcaklık tek başına karşılaştığımız en ölümcül iklim tehlikelerinden biridir ve bu durum tehdidi daha da büyütebilir. Isıya bağlı hastalıkların artması ve gıda ile su sistemleri üzerindeki baskının yoğunlaşması nedeniyle halihazırda hayatta kalma mücadelesi veren topluluklar sınırlarının çok daha ötesine sürüklenecektir."

'BU KÜRESEL BİR KRİZ'

İklim değişikliği El Nino döngülerinin sıklığını doğrudan artırmasa bile bu olayların yol açtığı felaketlerin şiddetini ciddi şekilde katlıyor.

Sanayi öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklıkların zaten 1.3 derece artmış olması El Nino etkilerinin adeta canavarlaşıp daha büyük yangınlara ve ekin kıtlıklarına yol açmasına zemin hazırladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres bu durumu acil bir iklim krizi olarak nitelendirdi.

Gutteres, "Dünya bu durumu çok acil bir iklim krizi olarak kabul etmek zorundadır. El Nino zaten ısınmakta olan bir dünyanın yangınına adeta körükle gidecektir ve bu durum kaçınılmaz felaketleri beraberinde getirecektir" dedi.

Mevcut okyanus analizleri nisan sonundan mayıs ortasına kadar Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükseldiğini ve derinliklerdeki ısının ortalamanın 6 derece üzerine çıktığını gösteriyor.

Bazı ulusal meteoroloji ajansları son on yılın en güçlü El Nino dalgasının yaklaştığı yönünde uyarılarda bulundu.