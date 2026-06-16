CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Toplantısı"nda koltuk krizi yaşandı.

Toplantıya eşiyle birlikte katılan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, iddiaya göre salonda yer bulamaması nedeniyle duruma tepki gösterdi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, salondan eşiyle birlikte ayrılan Başkan Arıcı’yı ikna etmek için uğraşsa da başarılı olamadı.

'BABA OCAĞINDAN VAZGEÇEMEDİM'

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, iki hafta önce AKP Genel Merkezi'ne doğru yola çıkmış fakat son anda 'yapamadım' diyerek geri dönmüştü.

Yazılı açıklama yapan Arıcı, "İnsan, elinde olmayan nedenlerle birçok kez yol ayrımına gelir, bu süreç içerisinde çeşitli zorluklar veya güçlüklerle karşılaşır. Şahsi ikbalini düşünmeden ailesini korumak kollamak ve yaşamını idame ettirmek için çeşitli kararlar almaya mecbur kalabilir. Bu saydığım gerekçeler içerisinde; insan evini, ilçesini, şehrini ve hatta ülkesini terketme kararı da alabilir. Fakat gelinen son noktada anladım ki, her şeyden vazgeçen insan, baba ocağından ve partisi için sokak sokak alın teri döken yol arkadaşlarından vazgeçememiş. Bu gerekçeler ile, sevdam olan Koçarlı’lı hemşehrilerime, alın teri döken mesai arkadaşlarıma ve baba ocağımız olan Cumhuriyet Halk Partimize bir helallik borcum olduğunu biliyorum. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da tüm gücümle Koçarlı için çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.