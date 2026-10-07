Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak’ta S.S. ve M.D. bir süre alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada M.D., arkadaşı S.S.’yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S.’nin kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen S.S., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.S.’nin yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.D. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.D. işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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