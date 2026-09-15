Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’nde 12 Eylül gecesi saat 23.30 sıralarında trajik bir cinayet olayı meydana geldi.

BOŞ ARSADA BAŞLAYAN EĞLENCE ACIYLA BİTTİ

Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Baran Alır, çocukluk arkadaşı olan 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Kara ve gruptaki diğer 2 arkadaşıyla boş bir arsada bir araya gelerek içki içmeye başladı. Grup, bir süre sonra Baran Alır'ın bir akrabasının evine geçti. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle Alır ile Kara arasında tartışma çıktı.

KARNINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine cebindeki bıçağı çıkaran Baran Alır, çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara'yı karnından bıçakladı. Kara kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Alır ise hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Evdeki arkadaşların durumu bildirmesi üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 17 yaşındaki Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"KÜFRETTİ, BACAĞINDAN BIÇAKLAYACAKTIM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Baran Alır'ı saklandığı adrese düzenledikleri baskınla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Alır'ın ifadesinde, "İçki içerken bana küfretti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Aslında bacağından bıçaklayacaktım ancak yaşanan arbede sırasında bıçak karnına isabet etti" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Baran Alır, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.