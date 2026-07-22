Olay, Merkez Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Aynı adreste yaşayan Y.A.B, anne ve babasının kapıyı açmaması üzerine durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kapının açılmaması üzerine ekipler balkondan eve girdi. İçeri giren ekipler, T.B.K’yi (29) evde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.B.K’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ekipler, T.B.K’nin imam nikahlı birlikte yaşadığı Y.B’yi (48) ise evde yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Y.B, tedavisinin ardından gözaltına alındı.