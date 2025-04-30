Aksaray’ın Ereğlikapı Mahallesi’nde sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın giriş katında Emre Can A., henüz bilinmeyen bir nedenle Tuğba K.’yi sağ bacağından ve kolundan bıçakladıktan sonra evden ayrıldı. Gürültü üzerine uyanan M.Ç., annesini yerde kanlar içinde görünce annesinin cep telefonuyla 112’yi arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yaralı kadını ağlarken buldu. Tuğba K., oğlu M.Ç.'nin eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheli Emre Can A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.