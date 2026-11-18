Bursa’da dini nikahla birlikte yaşadığı 20 yaşındaki Rusya vatandaşı Arzu Khalılova’yı, 72’si tek başına ölümcül olmak üzere toplam 146 makas darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu tutuklu sanık Salican Mehmet’in (28) yargılanmasına devam edildi. Mahkemede mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kan donduran olay, 3 Kasım 2025 tarihinde saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Arzu Khalılova ile Salican Mehmet arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Gözü dönen Mehmet, 4 ve 1 yaşlarındaki iki çocuğunun annesi olan genç kadına makasla saldırdı.

Alt katta yaşayan ve gürültüleri duyarak üst kata çıkan sanığın annesi F.M., gelinini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri Mehmet’i suç aleti makasla yakalarken, ağır yaralı olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Khalılova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopside genç kadının vücudunda 72'si iç organlara isabet eden ve tek başına ölümcül nitelik taşıyan 146 makas darbesi tespit edildi.

8 SUÇ KAYDI VE 'REŞİT OLMAYANLA İLİŞKİ' DOSYASI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Salican Mehmet’in geçmişi de kabarık çıktı. Zanlının "kasten yaralama", "uyuşturucu bulundurma" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi suçlardan 8 ayrı kaydının bulunduğu, ayrıca hayatını kaybeden Khalılova’ya yönelik eylemi nedeniyle geçmişte "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan da hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

ADLİ TIP 'AKLİ DENGESİ YERİNDE' DEDİ, SANIK TAHLİYE İSTEDİ

Bursa 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Salican Mehmet, maktulün annesi Zülfiye Halil, sanığın babası İ.M. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu gösteren rapor okundu.

Raporun ardından söz alan sanık Mehmet, emniyetteki "psikolojik tedavi gördüğü ve gözünün döndüğü" yönündeki ifadelerini tekrarlayarak pişman olduğunu savundu ve tahliyesini talep etti.

SAVCIDAN 'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME' VURGUSU

Sanık savunmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, cinayetin işleniş biçimine ve 146 makas darbesinin yarattığı vahşete dikkat çekti. Savcılık, Mehmet’in "canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının Adli Tıp raporuna itiraz ederek yeniden rapor düzenlenmesi ve mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.