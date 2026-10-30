Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde birlikte yaşayan Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Birbirini yaralayan çift hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'taki 13 katlı apartmanın görevli dairesinde meydana geldi. Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çift, kavgada birbirini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.