Kahve Dünyası ile Türkiye'nin en büyük kakao üreticisi Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti. Altınkılıç, 'En zengin 100 Türk' listesindeydi.

Birol Altınkılıç’ın başında bulunduğu Altınmarka Grubu, 1992 yılında kuruldu. Bir aile şirketi olan Altınmarka, 1994 yılında yüksek teknolojiye sahip kako işleme tesisi de kurarak kakao ürünü imal etmeye başladı. 1994 yılından bugüne günümüze kadar hem Türkiye hem de dünyadaki çikolata, ilaç ve kozmetik üreticileri için kakao üretti. Kahve Dünyası markası da yurt dışından kakao çekirdeği getirtilere Altınmarka Grubu'nun tesisinde işlenerek şubelerinde satılıyor. Altınmarka Grubu, Nestle, Ferrero gibi birçok ünlü çikolata üreticisinin de en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

Altınkılıç, 500 milyon dolarlık servetle 2019 yılında Forbes'ın 'En zengin 100 Türk' listesine girmişti.

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